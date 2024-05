David Beckham rinnova l'accordo con Safilo, la licenza è perpetua

La ex stella del calcio inglese ha stretto un accordo col brand italiano che da questo momento gestirà per sempre l'intera catena di produzione e distribuzione della linea di occhiali da sole e da vista, tra le più richieste degli ultimi anni

Safilo e David Beckham hanno anticipato i tempi della rinegoziazione del contratto di licenza che fino al 2030 garantiva al brand italiano la produzione e la distribuzione degli occhiali da vista e da sole del marchio ideato dal campione di calcio inglese con un nuovo accordo che legherà ancora di più le due parti.

Il gruppo padovano ha ottenuto la licenza perpetua per il marchio, ciò vuol dire che si occuperà a tempo indeterminato dell'intera catena di produzione e rilascio sul mercato degli occhiali dalla pregiata fattura Made in Italy, sempre più desiderati grazie al lavoro di promozione del loro ideatore, David Beckham, icona di stile apprezzata in tutto il mondo.

L'accordo, da partership a licenza perpetua Il marchio Safilo si è assicurato in maniera perpetua un legame con David Beckham ideatore di Eyewear by David Beckham, brand che fa capo all'americana Authentic Brands Group.

Safilo e Eyewear by David Beckham, legati fin dalla fondazione del marchio, sanciscono così l'accordo definitivo che mette il gruppo padovano in una posizione di grande vantaggio strategico nel campo dell'occhialeria maschile.

Non hanno atteso la fine del contratto che era stato negoziato prima del lancio della collezione di debutto le due parti che avrebbero dovuto sedersi a discutere del nuovo accordo solo tra qualche anno, prima della scadenza di quello in essere.

Molto felice del nuovo contratto l'ad di Safilo Angelo Trocchia che ha sottolineato che, dall'inizio di quest'anno, il brand si è mosso per assicurarsi il rinnovo degli accordi coi maggiori brand che compongono il portafoglio in licenza del gruppo.

La trasformazione della partnership in un accordo di licenza perpetua è un'altra pietra miliare della strategia del gruppo ha detto ribadito che quello della ex stella del calcio inglese è “uno dei marchi eyewear di maggiore successo degli ultimi anni". leggi anche Moda, Mango annuncia la collezione con Victoria Beckham. I dettagli

Lo stile lussuoso e vintage degli occhiali di Beckham David Beckham e Safilo si sono intesi fin da subito, da quando, nel 2019, ai tempi della creazione del marchio, la ex bandiera del Manchester United ha affidato la progettazione e la realizzazione delle sue creazioni all'azienda italiana.

Gli occhiali da sole e da vista Eyewear by David Beckham coniugano attenzione allo stile, cura nei dettagli ed elevate prestazioni.

Dotati di lenti polarizzate e fotocromatiche, gli occhiali sono leggeri e caratterizzati da un'estetica lussuosa e vintage che rispecchia l'idea dello stile di David Beckham.

Come certamente sapranno gli ammiratori del calciatore, ora dirigente sportivo, Beckham ha fatto del suo lifestyle un modello prima ancora di rendere concreti i suoi marchi.

Lui e la moglie Victoria Beckham, ex Spice Girl e ora designer della Paris Fashion Week, sono sempre stati seguiti per il loro stile personale che ha influenzato i loro fan fin dagli anni Novanta.

David Beckham, che non ha mai fatto mistero di amare la moda, i gioielli e gli accessori costosi, dopo anni di attività come modello e testimonial portata avanti parallelamente al calcio negli anni a Manchester e poi al Real Madrid e fino al suo ritiro nel 2013, non ci ha messo molto a entrare nel vivo del fashion business sviluppando un suo marchio.

Attualmente gli occhiali firmati Eyewear by David Beckham, a cui lavora insieme a un team di designer, sono apprezzati dai consumatori come dalle celebrity e lui stesso, al pari di molti personaggi famosi che hanno fondato dei propri marchi di moda, bellezza o altro, si occupa della promozione facendosi immortalare con vari modelli, sia da vista che da sole, nelle campagne pubblicitarie o in altre occasioni pubbliche.

