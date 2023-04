Le Adidas Gazelle sono le scarpe più cool del momento

Feticcio e must-have, le stringate con le tre strisce dal sapore vintage sono un pezzo chiave del guardaroba della superstar inglese. Le scarpe sono ora protagoniste del secondo drop della speciale collezione adidas x Gucci Condividi

La centralità di Harry Styles nel panorama della musica pop è dovuta al suo talento ma in larga misura anche alla sua personalità eclettica e visionaria ben espressa attraverso look che, stagione dopo stagione, hanno contribuito a rafforzare la sua immagine di star a tutto tondo in grado di sedurre e affascinare le platee mondiali. Tra gli elementi distintivi del guardaroba più recente del cantante di Golden, abiti ultra colorati e un paio di scarpe sportive da cui sembra non separarsi mai: le adidas Gazelle che, a quanto pare, sono diventate le sneakers del momento.

Harry Styles e le inseparabili Gazelle Ogni volta che Harry Styles fa la sua apparizione su un palco, per esibirsi, per ritirare un premio o partecipare ad un evento, ci si chiede quanto peso abbiano avuto le sue opinioni nella scelta di capi e accessori, sempre molto cool, indossati per quella specifica occasione. La domanda è lecita perché sebbene sia risaputo che l'immagine del cantante è forgiata ad arte, da anni, dal fidato stylist Harry Lambert, è anche noto che il cantautore britannico, che è dotato di grande senso estetico, è ormai anche un creativo certificato, specie da quando ha messo la sua firma sulla collezione GUCCI HA HA HA, realizzata a quattro mani con lo stilista Alessandro Michele.

In effetti i fan e gli addetti ai lavori sanno che ogni volta che Styles ha fatto la sua apparizione negli ultimi anni i meriti dei suoi straordinari look andavano comunque distribuiti sia a Lambert che a Michele per effetto di una delle partnership creative più rilevanti del nuovo millennio. E se Styles sta a Gucci allora, per correlazione matematica, sta anche ad adidas e dunque alle Gazelle, le stringate in pelle con la suola piatta e le tre strisce laterali dal sapore vintage che sembrano sempre azzeccatissime per ogni look dell'artista. Feticcio o must-have, bisogna cercare a fondo tra le foto più recenti del Love on Tour per trovare qualche scatto in cui Styles non le indossi, una ricerca che si rivelerà infruttuosa perché le Gazelle sono sempre ai piedi del cantante.

Il secondo drop di adidas x Gucci La collaborazione tra Gucci ed adidas, espressa nella collezione Exquisite Gucci presentata al pubblico durante le sfilate milanesi del febbraio 2022, ha fatto arrivare sul mercato alcuni dei pezzi più ambiti e acquistati di tutta la stagione al punto da trascendere la fine della direzione di Alessandro Michele - che ha lasciato Gucci lo scorso novembre - e concretizzarsi in un secondo drop di creazioni che fanno capo ai due brand con un focus sulle calzature, sempre molto ricercate dal largo pubblico dei consumatori.

Le nuove adidas Gazelle della collezione 2023 adidas x Gucci sono frutto di una nuova ricerca nell'heritage di entrambi i marchi per scarpe sempre più sgargianti che fondono trifogli, le tre strisce e i loghi con la doppia G della casa di moda fiorentina.

Le Gazelle, tra l'iconico e l'impressionante Harry Styles continuerà ad essere il maggior promoter delle creazioni del brand italiano a cui è stato legato (e associato) per anni? Bella domanda. Con la separazione tra Alessandro Michele e Gucci lo scenario potrebbe cambiare completamente facendo cambiare composizione al guardaroba di Styles, cosa che in effetti è già accaduta per gli ultimi Brit Awards, evento in cui il cantautore ha indossato Nina Ricci by Harris Reed, il nuovo enfant prodige e portavoce dello stile genderless che piace tanto alla super star inglese. Intanto Gucci resta comunque in cima alle scelte di stile del cantante pluripremiato (vedi la tuta argento con frange di swarovski dei Grammy Awards) così come le adidas Gazelle restano saldamente ai suoi piedi, protagoniste anche di momenti tra l'iconico e l'impressionante. Se tra i primi si annoverano i passi di danza che sui social media sono famosi come “satellite stomps”, tra i secondi c'è senz'altro la bevuta, diventata virale, di uno shoot alcolico direttamente da una delle sue scarpe (le Gazelle, appunto). L'episodio, avvenuto a Perth durante una data del Love on Tour, è riconducibile a una tradizione australiana cui si è prestato il cantante che, tuttavia, non si è trattenuto dal classificarla come una delle più disgustose a cui abbia partecipato in tutta la sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @harrystyles