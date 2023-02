12/35 ©Getty

Sospinti dai supporter italiani e dai loro fan in tutto il mondo, i Maneskin fanno la loro comparsa sul red carpet con quattro look coordinati Gucci. Questa volta i quattro rocker optano per il velluto e il marrone che diventa un completo salmone per Thomas e un minidress oro per Victoria. Per i tre uomini della band, bluse lamé e motivo a righe