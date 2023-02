Harry Styles vince per il Miglior album dell'anno ai Grammy Awards

Il cantante ha chiuso la serata con un'importante vittoria aggiungendo un altro trofeo alla sua già ricca bacheca Condividi

Harry Styles ha conquistato uno dei premi più ambiti della serata. L'artista britannico ha portato a casa la statuetta per il Miglior album dell'anno alla sessantacinquesima edizione dei Grammy Awards (FOTO).

harry styles, nuova vittoria per l’artista britannico approfondimento Grammy Awards, Beyoncé è l’artista con più vittorie di sempre. FOTO Domenica 5 febbraio Trevor Noah ha condotto per il terzo anno consecutivo la cerimonia che ha premiato artisti e lavori realizzati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video Harry Styles ha conquistato i flash dei fotografi sfilando sul red carpet della manifestazione per poi salire sul palco della Crypto.com Arena esibendosi sulle note del brano As It Was. Inoltre, il disco Harry's House ha conquistato tre ambite statuette: Album of the Year, Best Pop Vocal album e Best Engineered Album, Non-Classical.

approfondimento Grammy 2023, i vestiti e i look più belli sul red carpet. FOTO La serata non ha risparmiato record ed emozioni, come ad esempio il primato conquistato da Beyoncé divenuta l’artista con il maggior numero di statuette di sempre, ovvero ben trentadue. La cantante ha avuto la meglio nelle categorie Best Dance/Electronic Recording per Break My Soul, Best/Dance Electronic Album per Renaissance, Best Traditional R&B Performance per Plastic Off the Sofa e Best R&B Song per Cuff it.

approfondimento Grammy 2023, Kevin Costner ha omaggiato Whitney Houston Nel frattempo, Harry Styles è pronto a conquistare anche i BRIT Awards 2023, in programma sabato 11 febbraio. Infatti, l’artista si presenterà ai nastri di partenza con quattro nomination: British Album of the Year, Song of the Year, British Artist of the Year e Best Pop/R&B Act.