Grammy Awards, Beyoncé è l’artista con più vittorie di sempre. FOTO

Beyoncé ha riscritto la storia dei Grammy Awards. La cantante è divenuta l’artista con il maggior numero di statuette di sempre arrivando a ben 32, superando così il record detenuto da Georg Solti. La voce di Halo ha ritirato quattro premi: Best Dance/Electronic Recording per Break My Soul, Best/Dance Electronic Album per Renaissance, Best Traditional R&B Performance per Plastic Off the Sofa e Best R&B Song per Cuff it

