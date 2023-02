Domenica 5 febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles si terrà l'edizione numero 65 dei Grammy Awards, e per il terzo anno consecutivo, a condurre lo show trasmesso dalla CBS, sarà Trevor Noah. A guidare le nomination, Beyoncé con nove candidature, i Måneskin in lizza per il premio Best New Artist

Tutto è pronto per il grande giorno, mancano solo una manciata di ore alla sessantacinquesima edizione dei Grammy Awards , i prestigiosi premi musicali che come ogni anno attirano l’attenzione dei media e del pubblico di tutto il mondo. L'appuntamento è domenica 5 febbraio e la cerimonia di premiazione condotta per il terzo anno consecutivo da Trevor Noah sarà trasmessa dalla Crypto.com Arena di Los Angeles, in California (5 pm PT / 8 pm ET).

dove e come seguire i grammy awards 2023

Come riportato sul sito ufficiale della manifestazione, i Grammy Awards 2023 saranno trasmessi dalla CBS (quando in Italia saranno le due del mattino di lunedì 6 febbraio) e potranno essere seguiti anche on demand su Paramount +. Non è prevista invece la messa in onda italiana dell'evento, ma contenuti esclusivi, video dal backstage e dal red carpet saranno visibili sui profili social ufficiali dei Grammy (in fondo a questo articolo le info postate su Instagram).