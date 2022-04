3/10 GettyImages for Coachella

Harry Styles, headliner del venerdì del festival: incredibile! Per la sua prima perfomance, venerdì 15 aprile, è stato raggiunto da Shania Twain, mentre il 22 aprile è arrivata l'esplosiva Lizzo! Un'esibizione che li ha visti cantare insieme "I will survive" e "What makes you beautiful", canzone degli One Direction, che Harry Styles conosce molto bene visti gli anni trascorsi nel gruppo. Styles ha aperto il suo show con "As it was", suo ultimo singolo, e ha anche cantato nuove canzoni, tra cui "Boyfriend", insieme alla sua band