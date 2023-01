Madonna, venduti in un giorno 600.000 biglietti per il tour

La voce di Like a Prayer farà tappa al Mediolanum Forum di Milano giovedì 23 e sabato 25 novembre Condividi

Più di mezzo milione di biglietti venduti in sole ventiquattro ore, la Regina del pop è tornata. Dopo il susseguirsi dei rumor riguardanti un possibile tour mondiale, Madonna ha annunciato il suo ritorno sul palco dimostrando, ancora una volta, di non avere rivali sulla scena musicale.

madonna, sold out in pochi minuti approfondimento Madonna in concerto a Milano, aggiunta una nuova data al tour The Celebration Tour sarà la tournée che porterà Madonna in giro per il mondo: da Toronto a Los Angeles, da Londra a Berlino passando per Lisbona. Il 15 luglio lo show prenderà il via dalla Rogers Arena di Vancouver per poi proseguire toccando numerose città.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video Come ricostruito da Billboard, i fan della cantante hanno preso d’assolto i rivenditori dei biglietti acquistandone circa 600.000 in una manciata d’ore. Vista la straordinaria richiesta, Madonna ha aggiunto ventitré tappe alle trentasette annunciate inizialmente.

approfondimento Madonna in concerto, Kurt Cobain contro il costo dei biglietti I biglietti per i tre concerti di New York sono stati venduti in quindici minuti, lo show di Amsterdam è andato sold out in dieci e gli spettacoli di Parigi in meno di sette.

approfondimento Jennifer Lopez avrebbe dovuto baciare Madonna e Britney Spears Stesso successo per le date italiane. Dopo il sold out del concerto di giovedì 23 novembre al Mediolanum Forum di Milano, Madonna ha annunciato una seconda tappa nel capoluogo meneghino, in programma sabato 25 novembre, registrando ancora una volta il tutto esaurito. La voca di Like A Prayer (FOTO) ha ringraziato i fan per l’affetto e il supporto in un video su Instagram.

