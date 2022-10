Madonna su Tik Tok: “Sono gay”. Coming out o provocazione?

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Madonna ha pubblicato un video su Tik Tok, subito diventato virale, in cui sembra fare coming out: nel filmato si vede la 64enne cercare di lanciare delle mutandine rosa in un cesto. "Se non ci riesco, vuol dire che sono gay", commenta. Le mutande finiscono fuori dal cesto e compare la scritta: "Non ce l’ho fatta, vuol dire che sono gay". In molti si chiedono se si tratti di un gioco o di una via scherzosa per dire qualcosa di vero.