L'attrice Gwyneth Paltrow non fa mistero della sua passione per la nostra pastasciutta. Ospite di Roberto Cucinelli nella sua Solomeo, in Umbria, Paltrow insieme all'amica e collega Cameron Diaz non si sono risparmiate le lodi per i famosi "rigatoni con pomodo e mozzarella" tanto amati dall'imprenditore del cachemere. Gwyneth è un'ottima cuoca, lo certificano i suoi numerosi libri di cucina!

Paltrow e Diaz ospiti di Cucinelli, decantano pasta al pomodoro