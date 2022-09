MasterChef USA, al via la dodicesima stagione su Sky Uno

L’edizione numero dodici del talent show culinario più amato del piccolo schermo è in arrivo su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). L'appuntamento è a partire da lunedì 5 settembre in prime time, alle 21.15, su Sky Uno con la nuova edizione di Masterchef Usa

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

La cucina di Masterchef Usa (TUTTE LE NEWS SU MASTERCHEF) è pronta a spalancare le sue porte per una stagione di grandi ritorni. Alcuni dei cuochi più talentuosi e memorabili della storia della competizione culinaria tornano a sfidarsi ai fornelli per avere una seconda possibilità e per dimostrare di essere degni del titolo da conquistare. Appuntamento da lunedì 5 settembre in prime time su Sky Uno e a seguire tutti i lunedì alle 21.15 con un doppio episodio.