Per molti è ancora la ragazzina che ne I maghi di Waverly, la serie che l’ha lanciata, fa incantesimi per tornaconti personali. In realtà, il tempo è passato anche per Selena Gomez , che oggi - venerdì 22 luglio - compie 30 anni . Tutti vissuti intensamente, tra film, telefilm e album musicali. Di questi ultimi, ecco i cinque da non perdere.

Kiss & Tell (2009)

approfondimento

Guarda la playlist video di Sky a tema musica

Album di debutto della band di cui ha fatto parte dal 2008 al 2012, Selena Gomez & the Scene, Kiss & Tell raggiunge il disco di platino negli Stati Uniti, riuscendo a entrare in top ten anche in Spagna, Austria, Grecia, Polonia e Argentina. Il disco, da cui sono estratti i singoli Falling Down e Naturally, guarda ad artisti come Demi Lovato, Lady Gaga ed Avril Lavigne.

When the Sun Goes Down (2011)

Ultimo album dei Selena Gomez & the Scene, When the Sun Goes Down è un album più maturo dei precedenti, per temi e melodie, come confermato dalla stessa artista statunitense. Composto da dodici tracce, di cui tre pubblicate come singoli (Who Says, certificato disco di platino, Love You like a Love Song e Hit the Lights), inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi Otherside.

Stars Dance (2013)

Primo disco solista, Stars Dance è la vera scommessa di Gomez, che prova a camminare con le proprie gambe. Il risultato è un album complesso, che ha ricevuto critiche contrastanti, tra chi ne ha lodato la maturazione artistica e chi ne ha sottolineato la pesantezza. Pur avendo debuttato in prima posizione in America, il progetto ha venduto meno dei precedenti.