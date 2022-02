A quasi cinque mesi dall’uscita della canzone sulle piattaforme digitali, Let somebody go dei Coldplay con Selena Gomez ha finalmente un video su YouTube che conta già milioni di visualizzazioni

A quasi cinque mesi dalla pubblicazione ufficiale del singolo Let somebody go (14 settembre 2021), Chris Martin dei Coldplay e Selena Gomez sono i protagonisti del videoclip ufficiale della canzone. Una vera e propria opera d’arte in bianco e nero che si apre con un meraviglioso caleidoscopio sulla città per poi incontrare le atmosfere dell’Inception tipico di Christopher Nolan. Il video condiviso dalla band britannica sulla piattaforma di contenuti YouTube, poco più di 15 ore fa, ha già registrato la bellezza di oltre 2 milioni e 600 mila visualizzazioni.

Let somebody go, il videoclip su Youtube

approfondimento

Coldplay e Selena Gomez, il testo della canzone Let Somebody Go

Diretto da Dave Meyers e con la partecipazione di Chris Martin e Selena Gomez, il video del singolo Let Somebody Go, estratto dall’album Music of the Spheres (2021) della band britannica, è un racconto raffinatissimo in bianco e nero che, come vogliono le parole della canzone, narra che se l’amore tra due persone è stato vero, bisogna allora anche imparare a lasciarsi andare. All’inizio della canzone, Gomez e Martin si abbracciano ai lati di un marciapiede immerso nella metropoli e nella vita di ogni giorno. Ed è proprio da lì che parte un viaggio fatto di malinconia, amore e sogni, con raffigurazioni che tra capovolgimenti ed immagini a specchio, ricordano molto le atmosfere di Nolan e della sua storica pellicola Inception oppure, per gli amanti Marvel, nel mondo parallelo di Doctor Strange. Non è la prima volta che Dave Meyers collabora con i Coldplay. Per loro si è occupato anche della direzione dei videoclip di successo di Higher Power e My Universe, con i BTS.