Coldplay, Chris Martin: "Il dodicesimo album sarà l'ultimo"

Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, stupendo i fan di mezzo mondo. Chris Martin – frontman del gruppo britannico Coldplay – ha rivelato che la band ha intenzione di fermarsi alla dozzina di album. Un annuncio che ha a che fare con il rilascio imminente (venerdì 15 ottobre 2021), del nuovo album in studio, il numero nove, con il titolo di “Music Of The Spheres”. Ecco le parole dell’artista.

In occasione di un'intervista ad Absolute Radio, per la presentazione del nono album dei Coldplay – "Music Of The Spheres" – in uscita domani, Chris Martin ha rivelato che la band ha intenzione di fermarsi alla dozzina di dischi. Dopodichè il fatidico scioglimento. "Penso che tra qualche album finiremo di fare album" ha detto il cantante, che ha poi tranquillizzato i fan commentando: "Non è uno scherzo, è vero, penso che il nostro catalogo finirà a dodici album, ma penso che vorremo sempre suonare dal vivo insieme. Quindi, come fanno gli Stones, sarà fantastico se potremo ancora andare in tournée a settant'anni. Sarà meraviglioso, per quelli che vorranno venire".

Dopo l'annuncio circa il futuro scioglimento della band e di un breve excursus sul meraviglioso concerto andato in scena nella capitale londinese, lo scorso martedì 12 ottobre (con 2000 fan e un commovente duetto accanto ad Ed Sheeran sulle note di "Fix You"), Chris Martin ha porseguito l'intervista con Absolute Radio, raccontando dell'incredibile collaborazione con la boy-band dei BTS, icona del K-pop. La canzone incisa insieme, "My Universe" sarà parte fondante della tracklist di "Music Of The Spheres", fuori il 15 ottobre. Chris ha raccontato che lavorare con il gruppo "È stata una vera gioia". "Era un'idea così strana, ed era così sbagliata sulla carta, in un certo senso, ma ci ha permesso di far emergere la nostra boyband interiore e a loro, di far uscire la loro band 'da vecchi' interiore e collaborare in una band di mezza età", ha aggiunto ironizzando.