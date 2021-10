Coldplay ed Ed Sheeran cantano Fix You: duetto live a Londra. VIDEO

Il 12 ottobre la band britannica ha suonato live alcuni estratti del loro attesissimo nuovo (e nono) album in studio. Un evento, tenutosi di fronte a circa 2000 persone, a cui hanno partecipato pure alcuni ospiti illustri. Tra questi spicca il nome del celebre cantautore e polistrumentista inglese, che ha cantato con Chris Martin & Co. “Fix you”, brano che fa parte del disco “X&Y” del 2005. Tutti quanti hanno poi suonato sul palco anche "Shape Of You" e "Shivers" di Ed Sheeran

Il 12 ottobre i Coldplay hanno suonato live alcuni estratti dal loro nuovo (e nono) attesissimo album in studio, “Music of the Spheres”.



Il disco uscirà tra poche ore, il 15 ottobre, ma la band britannica ha voluto presentarlo in anteprima con un evento dal vivo che si è tenuto presso lo Shepherd's Bush Empire di Londra.

Di fatto un concerto, benché il gruppo musicale abbia detto addio ai concerti e ai tour ormai dal 2019, anno in cui è uscito l'album "Everyday life”...

In quell’occasione, la band capitanata da Chris Martin aveva annunciato che non avrebbe più tenuto esibizioni live fino a quando non si sarebbe trovata una soluzione totalmente ecosostenibile. Tuttavia qualche esibizione sporadica c’è stata e continua a esserci, come questa a Londra e come quella a New York pochi giorni fa, in occasione del festival Global Citizen Live 2021 di cui il frontman Chris Martin cura la direzione artistica.



Comunque si parla di esibizioni dove un gruppo che solitamente si esibisce davanti a decine e decine di migliaia di fan sceglie invece di suonare di fronte a pochi fortunati, in questo caso “solo” duemila. Una scelta più ecofriendly, d'accordo. E più in ottemperanza anche alle norme anti-contagio, anche.



Questi pochi fortunati sono stati ancora più fortunati perché hanno potuto godersi l'esibizione dei Coldplay e non solo la loro: il set ha visto la partecipazione di alcuni ospiti illustri, tra cui spiccano i nomi di Fleur East e del mitico Ed Sheeran.



Il cantautore e polistrumentista inglese ha raggiunto sul palco Chris Martin e compagni per cantare assieme a loro il brano “Fix you”. Si tratta di un pezzo dei Coldplay che ormai possiamo definire un classico, incluso nel loro terzo disco, “X&Y”, uscito nel 2005.



Dopo aver duettato sulle note di questa hit dei Coldplay, il favore è stato ricambiato: il gruppo ha poi suonato assieme al collega e connazionale due suoi brani, "Shape Of You" e "Shivers" (quest’ultimo è il singolo di Ed Sheraan appena uscito).



Potete vedere l'esibizione dei Coldplay assieme a Ed Sheeran nel video che trovate in fondo a questo articolo.