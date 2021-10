Coldplay, un evento in realtà aumentata per presentare il nuovo album

La band capitanata da Chris Martin aveva annunciato già nel 2019, quando uscì "Everyday life”, che avrebbe sospeso i tour in attesa di trovare una soluzione per esibirsi in maniera sostenibile per l'ambiente. A breve uscirà il nuovo album e, per presentarlo, il gruppo ha pensato a un'alternativa al classico concerto (inquinante): un evento speciale in versione "augmented reality" che si terrà a Londra per due giorni, il 15 (giorno dell’uscita del disco) e il 16, per poi spostarsi a New York, Tokyo e Berlino

In un'era in cui i concerti sono stati off limits per mesi a causa della pandemia, i Coldplay hanno preso la decisione di non esibirsi live per altri motivi, legati alla sostenibilità ambientale. Già nel 2019, quando uscì l'album "Everyday life”, la band capitanata da Chris Martin aveva annunciato che non avrebbe più tenuto esibizioni live fino a quando non si sarebbe trovata una soluzione totalmente ecosostenibile.



Poi è arrivato il Covid, che ha fermato qualsiasi tipo di evento in cui ci si esibiva di fronte a un pubblico.

Adesso che siamo nelle prime fasi di una ripartenza e che anche i concerti sono finalmente ricominciati, i Coldplay non intendono tornare sui propri passi: il nuovo disco - la cui uscita è imminente: è atteso per il 15 ottobre - non verrà portato live in giro per il mondo.

Il gruppo ha pensato di presentarlo ai fan con un evento particolare e più ecofriendly, ossia uno show immersivo a Londra caratterizzato dalla realtà aumentata, intitolato "The Atmoshperes" (con chiaro riferimento al titolo del disco, "Music of the spheres”).

L'atmosfera messa a titolo dell'evento sarà senz'altro qualcosa di magico. I fan potranno respirarla a pieni polmoni per una due giorni irripetibile (irripetibile a Londra, poi sarà disponibile anche in altre città) che si terrà nella capitale britannica il 15 ottobre (in concomitanza con l'uscita della loro nuova fatica discografica) e il 16 ottobre.



Dopo l'anteprima londinese, l'evento si sposterà a New York, Tokyo e Berlino.



“All'interno dell'installazione i fan saranno trasportati su The Spheres, il sistema solare che ospita il nuovo album della band: ciascuna delle dodici canzoni è legata a un pianeta di quel sistema”, recita l'annuncio ufficiale dei Coldplay.