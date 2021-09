Coldplay e BTS, pubblicato il videoclip di My Universe

Il brano è il secondo estratto dal disco Music of the Spheres, in uscita il 15 ottobre

Da un lato la formazione britannica che da anni domina le classifiche di vendita a livello internazionale, dall’altro uno dei gruppi più celebri al mondo impostosi come un vero e proprio fenomeno mediatico. My Universe è il titolo della collaborazione dei Coldplay con i BTS che poche ore fa hanno pubblicato il videoclip ufficiale del brano.

Coldplay, il nuovo album è Music of the Spheres

BTS e Coldplay, My Universe: il testo della canzone insieme

La band guidata da Chris Martin si prepara all’uscita del nuovo progetto discografico.

Dopo gli ottimi riscontri ottenuti con il brano Higher Power, certificato disco d’argento nel Regno Unito per aver venduto più di 200.000 copie, il gruppo ha ora pubblicato il secondo brano dall’album Music of the Spheres, in uscita tra pochi giorni, più precisamente il 15 ottobre.