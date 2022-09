Emily Ratajkowski sfila per JW Anderson all'interno di una sala giochi

Dopo la sua partecipazione alla Fashion Week di New York, la top model è stata la guest star della scenografica presentazione della collezione Primavera/Estate 2023 dell'apprezzato designer inglese



A cura di Vittoria Romagnuolo

In una settimana della moda che si sta svolgendo in un clima drammaticamente eccezionale, nel contesto di un Paese totalmente assorbito dall'omaggio alla scomparsa Regina Elisabetta II, l'apparizione di Emily Ratajkowski alla sfilata londinese di JW Anderson va registrata come uno dei pochi momenti glamour di una kermesse che sta risentendo, come è ovvio, del clima mesto di uno dei momenti più difficili della storia inglese. La trentunenne top model dai molti talenti, nata a Londra ma cresciuta negli States, è stata la guest star della sfilata del brand omonimo di Jonathan Anderson, tra le più attese dell'intera Fashion Week. In pantaloni scintillanti e t-shirt overzize, Emily Ratajkowski ha rubato l'attenzione degli ospiti dello show tra le luci al neon di una sala giochi della City.



Emily Ratajkowski, una luce nella London Fashion Week più buia leggi anche LFW, cancellate le sfilate di Burberry e Raf Simons È toccato a Jonathan Anderson e ad Emily Ratajkowski rischiarare con un raggio di sole una London Fashion Week offuscata dalle nubi che aleggiano sulla Capitale della moda dal giorno della morte della sovrana di casa Windsor. Come era facile immaginare, le sfilate, in programma dal 16 al 20 settembre, si sono svolte, fino a questo punto, in forma dimessa, senza particolari guizzi, nel rispetto del lutto nazionale ma anche nel tentativo di dare visibilità a un settore, quello della moda britannica, in sofferenza da diverse stagioni. Il pluripremiato designer inglese di fama internazionale, anche direttore creativo di Loewe, ha invitato sulla sua passerella, di fatto, gli spazi di una sala giochi nel cuore di Soho, la Vegas Arcade, la modella, attrice e autrice di bestseller, facendola sfilare con uno dei look della sua collezione Primavera/Estate 2023, eccentrica e visionaria, come tutte le precedenti. Nello specifico, “Emrata”, il nickname con cui è conosciuta sui social media, ha indossato una t-shirt scura dal taglio oversize con un piccolo logo frontale, pantaloni jeans con strappi ricoperti di mini cristalli e scarpe basse a stivaletto, con suola in gomma verde acido e aperture simili a occhielli, tutti pezzi che in breve diverranno di culto, come sempre accade per le creazioni firmate da Jonathan Anderson, tra i più eclettici stilisti contemporanei, apprezzatissimo dagli appassionati di moda quanto dalle celebrity.



La collezione Spring/Summer 2023 di JW Anderson approfondimento Emily Ratajkowski compie 30 anni: la carriera dell’attrice e top model Per Emily Ratajkowski, che ha camminato tra gli ospiti del fashion show con capelli sciolti e make-up naturale, Anderson non ha destinato nessuno dei look ad effetto della sua collezione per la prossima estate nella quale, nonostante le forme allegre e bombate e le stampe vivaci in stile fotografico, si legge tutta l'ansia del presente. Smarrimento e confusione che si riflette nella sala giochi illuminata da luci sgargianti, scenario scelto per rafforzare il concetto che sottende l'intera collezione cui è stato aggiunto un ultimo look, un abito tee-shirt nero sul quale è stato impresso il testo dei manifesti funebri affissi sotto le fermate dell'autobus in tutta Londra in memoria della Regina, anche questo non un semplice omaggio ma un segno del tempo impresso sulla stoffa.