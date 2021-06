15/15 ©IPA/Fotogramma

Non solo: a maggio 2019, pubblica una foto su Instagram in cui è nuda come protesta per la legge anti-aborto dell'Alabama. L’anno successivo, alla domanda sul sesso del figlio in arrivo, la stessa super modella risponde: “Non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni. Tutti ridono di questo ma vogliamo crescere nostro figlio con meno stereotipi di genere possibili”