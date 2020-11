Emily Ratajkowski posa col pancione imitando Demi Moore

La top model, incinta del primo figlio, per Halloween ha deciso di ricreare lo scatto di un servizio fotografico del 1991 di Vanity Fair con Demi Moore, all'epoca in attesa della figlia Scout

Per Halloween Emily Ratajkowski ha deciso di travestirsi da Demi Moore. La top model, che pochi giorni fa ha annunciato di aspettare il primo figlio, ha ricreato lo scatto di un servizio di Vanity Fair del 1991, nel quale Demi Moore posa con il pancione. All'epoca infatti l'attrice era incinta della figlia Scout.

Emily Ratajkowski come Demi Moore approfondimento Emily Ratajkowski è incinta: l'annuncio social con un video Parrucca corta, intimo nero in pizzo e camicia bianca. Così Emily Ratajkowski ha deciso di stupire i suoi fan, scegliendo per Halloween di replicare lo scatto di un servizio fotografico di Vanity Fair del 1991 con Demi Moore. L'attrice, che in quell'occasione era in attesa della sua seconda figlia, Scout, nata dall'amore con l'ex marito Bruce Willis, posò davanti all’obiettivo di Annie Leibovitz per uno scatto diventato iconico. Nella copertina della rivista Demi appare completamente nuda: quello scatto divenne talmente famoso che molte altre star dopo di lei decisero di posare senza veli con il pancione. Emily ha ottenuto l'approvazione proprio della stessa Demi Moore, che nelle sue storie ha condiviso il travestimento della modella. "Il corpo di Demi" è la scritta con cui la 29enne ha accompagnato l'immagine.

Emily Ratajkowski e Demi Moore

Emily Ratajkowski incinta di Sebastian Bear-McClard approfondimento Emily Ratajkowski in copertina per GQ fotografata dal marito Per Emily Ratajkowski e il marito Sebastian Bear-McClard si tratta del primo figlio. Prima di sposarsi la top model e il produttore cinematografico hanno mantenuto la loro relazione top secret. Una fonte vicina alla coppia dichiarò a Us Weekly: “Emily ha conosciuto Sebastian parecchi anni fa. Erano nello stesso gruppo di amici. Quando hanno iniziato a uscire insieme non erano affatto due estranei”. Anche la diretta interessata lo ha poi confermato parlando con Busy Philipps nello show Busy Tonight. “Ci conoscevamo da molto tempo. Tutti pensano che ci siamo sposati troppo rapidamente, ma non sapete tutta la storia”. Il 24 febbraio del 2018, a sorpresa, Emily ha annunciato via social di essersi sposata presso il Municipio di New York City. Nozze molto semplici e discrete: per l'occasione la modella non ha indossato il classico abito bianco, ma un completo pantalone e giacca color senape.