Emily Ratajkowski rivoluziona il suo look: ora è biondissima

La modella e attrice sorprende tutti con un nuovo look per l’estate 2020. Uno scatto che è diventato subito virale e ha attirato gli oltre 26 milioni di followers

Dopo aver festeggiato la scorsa settimana i 29 anni, Emily Ratajkowski (FOTO) ha deciso di sorprendere nuovamente i suoi followers con un nuovo look audace e perfetto per l’estate 2020. La modella è apparsa per la prima volta bionda, incantando i suoi fan come ormai da tradizione (ecco le altre star che sono diventate bionde). Con un bikini nero che fa risaltare ulteriormente le splendide forme, Emily Ratajkowski ha annunciato la sua scelta. Una decisione inedita, come dichiarato dalla stessa modella e attrice che in alcune stories pubblicate su Instagram ha specificato come non avesse mai cambiato il colore dei suoi capelli e nemmeno la lunghezza. “Sono assolutamente elettrizzata dal fatto che Kérastase mi abbia dato la sua benedizione per diventare bionda. Ho appena festeggiato il mio compleanno e sono così felice di uscire dalla quarantena con un nuovo look”, queste le parole di Emily Ratajkowski che rivela quindi che dietro la scelta ci sono fini pubblicitari.

La quarantena in compagnia del marito L’attrice e modella ha poi continuato: "La bellezza è pensata per essere divertente ed espressiva. Questo è sicuramente il miglior modo abbia mai avuto per trasmettere al meglio questi valori”. Già lunedì Emily Ratajkowski aveva pubblicato alcuni selfie mentre era alle prese con il trattamento per far diventare i suoi capelli biondi. La modella trascorrerà l’estate nel sud della California, precisamente a Los Angeles in compagnia del marito Sebastian Bear-McClard. I due si sono trasferiti ad aprile prima delle restrizioni stabilite per contrastare la pandemia da Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). In queste settimane Emily Ratajkowski (FOTO) ha continuato a pubblicare scatti sensuali che hanno letteralmente dominato sui social. Tra le foto più apprezzate anche la cover di GQ, con tanto di intervista per raccontare il suo lockdown. Alla rivista ha dichiarato che è stato interessante essere sposati durante la quarantena: “Credo che molte persone finiranno per divorziare, ma io e mio marito abbiamo un ottimo rapporto. E penso di aver capito molte cose di me stessa, grazie al matrimonio”.