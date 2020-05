Emily Ratajkowski in copertina per GQ fotografata dal marito

«Il modo in cui utilizzo la mia immagine e in cui guadagno dalla mia figura di modella è dettato dallo spirito di sopravvivenza, piuttosto che dalla volontà di rappresentare chi sono veramente»: queste le parole di Emily Ratajkowski, intervistata per l’edizione britannica di GQ.

Sebbene quasi “rinneghi” l’immagine sexy che tutti di lei conoscono, che Emily Ratajkowski sia sensuale è innegabile. E la sua ultima copertina, scattata proprio per GQ dal marito, lo dimostra.

Emily Ratajkowski, la cover per GQ

Protagonista del numero di giugno di GQ, Emily Ratajkowski - per la copertina della rivista - si è fatta fotografare… dal marito!

In isolamento nella sua casa newyorchese (nel quartiere di Tribeca), col resto della famiglia confinato in California, la modella ha posato per la rivista indossando solamente una t-shirt. Una maglietta bianca, con stampata la foto del senatore Bernie Sanders e la scritta “Rage Against The Machine”, indossata sopra un paio di slip neri.

L’edizione di giugno di GQ è dedicata agli eroi britannici, e l’attrice e attivista ha parlato di cosa fa - secondo lei - di una persona un eroe. Ha poi parlato di chi la sta ispirando durante questa pandemia globale, di chi la sta invitando a tenere duro. «L'eroe è qualcuno che si scontra con i sistemi di potere e combatte lo status quo anche quando è difficile o scomodo», ha detto Emily. «Culturalmente siamo subito pronti a celebrare o a congratularci con una celebrità che usa i suoi mezzi per fare del bene, e questo è bello, ma spesso trascuriamo persone incredibili che fanno un lavoro straordinario per la loro comunità e per il mondo in generale».

La sua personale eroina? April Grayson, una donna impegnata a dare voce alle ragazze in prigione, che da sempre si batte contro la carcerazione di massa in California.