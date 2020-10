Emily Ratajkowski è incinta: l'annuncio social con un video

Emily Ratajkowski: “Non voglio sapere il sesso”

Emily Ratajkowski è incinta: l’annuncio è arrivato dalle pagine social della modella e da quelle di Vogue America, che l’ha intervistata e ripresa per il servizio di copertina e per un corto firmato da Lena Dunham. Emily Ratajkowski e Lena Dunham si sono incontrate per la prima volta cinque anni fa dopo che l'attrice di “Girls” l'ha intervistata per il suo podcast "Women of the Hour". "Sono rimasta sorpresa dalla sua intelligenza, arguzia e grazia – ha detto Lena - È impavida ed è anche una pensatrice totalmente originale, sia nella creatività che negli affari". Per Emily e per il marito Sebastian Bear-McClard, sposato nel 2018 a New York, si tratta del primo figlio. Nell'intervista la top model racconta la sua visione molto personale della gravidanza e della maternità: “Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo 'Congratulazioni' è quasi sempre: 'Sapete cosa sarà?'. Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere. Tutti ridono, ma questo scherzo nasconde una verità importante: non non abbiamo idea di chi – o che cosa – stia crescendo nella mia pancia”.