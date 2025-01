3/11 ©Getty

Elisabetta II d'Inghilterra è stata la sovrana indiscussa dei cappelli che utilizzava per completare in maniera assolutamente personale ogni look.

La Regina britannica ha scritto pagine della storia della moda memorabili coi suoi cappelli realizzati su misura, in coordinato coi suoi coloratissimi look.

Elisabetta II non ha mai avuto paura di osare, specie coi cappelli. Nella raccolta dei suoi copricapi più bizzarri, spicca questo a pois colorati visto nel 1993 per una visita in Ungheria



Regina Elisabetta, i 20 cappelli più originali indossati in 70 anni di regno. FOTO