La storia ricorda Jackie Kennedy Onassis come una delle donne più famose al mondo per il suo ruolo di First Lady degli Stati Uniti ma in molti si sono avvicinati nel tempo alla sua leggendaria figura per il suo stile unico e imitatissimo. La moglie di John Kennedy è stata una delle donne più eleganti del mondo e con la sua classe ha incantato generazioni di ammiratori. Eccola al Met Gala del 1979 con un look tutto rouches

