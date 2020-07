Capelli estate 2020: l’accessorio di tendenza è il foulard in testa

Il foulard non passa mai di moda e in questa stagione torna alla ribalta confermandosi l’accessorio di tendenza della PE 2020. Ecco come indossarlo

Da sempre un alleato fedele, il foulard è l’accessorio must di stagione e averne sempre uno a portata di mano ci rassicura e ci fa sentire “belle” anche quando non abbiamo tempo.

Lo abbiamo visto sfilare in passerella con Saint Laurent, Dolce & Gabbana ed Etro, ma ce ne siamo innamorate al cinema quando ad indossarlo era Susan Sarandon (in Thelma & Louise 1991) e Brigitte Bardot (in Come dance with me 1959). Insomma il foulard non passa mai di moda e si dimostra, oggi più che mai, utile e dilettevole, funzionale e prezioso, pratico e al tempo stesso sofisticato. La sua umiltà è venuta fuori anche durante il lockdown quando in molti, tra cui Sarah Jessica Parker e Olivia Palermo, lo hanno utilizzato a mo di mascherina.

Dopo averne elencato le mille qualità, qui di seguito, alcune idee per indossare il più versatile coprotagonista delle collezioni estive: il foulard.