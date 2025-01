Cerimonia insediamento Trump alla Casa Bianca, i look. FOTO

3/8 ©Getty

Melania Trump ha scelto un look composto da gonna midi scura, camicia bianca e cappotto lungo fin sotto al ginocchio, un modello con doppia abbottonatura e le spalle sagomate dal fit asciutto, realizzato su misura da Adam Lippes, designer statunitense preferito a sorpresa dalla First Lady ad altri più noti e scelti in passato. Al look ha aggiunto décolleté col tacco in tinta dal tacco sottile e altissimo e guanti in pelle morbidi