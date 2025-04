2/9 ©IPA/Fotogramma

A poche ore dalla messa in onda della puntata, la giovane artista ha ripercorso la sua avventura televisiva in un lungo post condiviso sul suo profilo Instagram da oltre 65.000 follower. La cantante ha scritto: “Si sono conclusi i sei mesi più assurdi della mia vita e faccio fatica a trovare le parole giuste per raccontarveli. Ho sempre lasciato che la musica parlasse per me, perché era l’unica cosa che mi ha sempre fatto sentire giusta, libera. Dentro alla scuola di Amici ho imparato a far parlare anche Angelica e ho scoperto che non era poi così male”

Amici di Maria De Filippi, tutto quello che c'è da sapere sul Serale