Village People, storia della band di Y.M.C.A adorata da Trump

8/16 ©IPA/Fotogramma

Con l’inizio degli anni Ottanta, i Village People continuano a sperimentare. Nel 1981, esce Renaissance, che segna un cambio di stile, seguito da Fox on the Box nel 1982 e In the Street nel 1983, lavori che testimoniano la loro volontà di adattarsi ai nuovi tempi e tendenze musicali. Nel 1985, i Village People hanno pubblicato l'ultimo disco, Sex Over The Phone, trainato dal singolo omonimo. Negli anni 2000 si diffusero false notizie sul loro decesso, così apparvero nel 2005 per smentire le voci