The Apprentice - Alle origini di Trump, il film è in prima tv su Sky

Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024, il lungometraggio con Sebastian Stan è il titolo da vedere prima dell’insediamento del presidente Usa. L'appuntamento è per domenica 19 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K

Arriva in prima TV su Sky THE APPRENTICE – ALLE ORIGINI DI TRUMP il film, presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024, che racconta l’ascesa di Donald Trump, in onda domenica 19 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Si tratta di un'opera perfetta da vedere prima dell'insediamento del presidente degli Stati Uniti, che avverrà il 20 gennaio. La regia della pellicola è Ali Abbasi, (già autore dell''ottimo Holy Spider) qui al suo primo film in lingua inglese.