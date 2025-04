1/16 ©Getty

Julia Fox è stata protagonista degli eventi del Coachella Valley Music and Arts Festival 2025 che si svolge, come da tradizione, all'Empire Polo Club di Indio, in California, tra venerdì 11 e domenica 20 aprile.

L'attrice e fashion influencer si è fatta notare con uno dei suoi look d'impatto e provocatori. I pezzi chiave? Bustier in pelle, collant velati e un elemento in stile guêpière che lasciava il lato B completamente a vista



