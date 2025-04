Bvlgari inaugura l'ampliamento della manifattura di Valenza

Flash ci accompagna a Valenza per l'inaugurazione dell'ampliamento della sua manifattura, tributo ai valori del Made In Italy. All'interno anche la prima scuola pubblica della Maison

E’ il più grande sito di produzione di gioielleria preziosa monomarca al mondo. Con questo nuovo ampliamento la Manifattura Bvlgari raggiunge una superficie complessiva di 33.000 mq e prevede l’assunzione, entro il 2029, di oltre 500 nuovi artigiani.



Provenienti da tutto il mondo i maestri orafi di Bvlgari rappresentano l’eccellenza del Made in Italy.



Negli edifici dell’immensa manifattura, quello inaugurato nel 2017 e il nuovo complesso collegato tramite un ponte sospeso che unisce addirittura due comuni piemontesi, si realizzano pezzi come gli anelli B.Zero1, il cui design ricorda il Colosseo, o la mitica linea Serpenti, oppure la collezione Tubogass.

Un ampliamento che oltre a renderla la più grande manifattura di gioielli monomarca al mondo e la più sostenibile, si traduce in nuove opportunità di lavoro per le generazioni attuali e future, giovani maestri orafi in grado di portare avanti il genio e l’arte artigianale del Made in Italy.

“La Manifattura Bvlgari di Valenza incarna la visione olistica della Maison per i suoi siti produttivi, combinando responsabilità ambientale, trasmissione del know-how e benessere dei dipendenti”, ha dichiarato Jean-Christophe Babin, CEO di Bvlgari.

“Un traguardo fondamentale nella strategia di integrazione verticale di Bvlgari, che punta a sovrintendere l’intero processo produttivo all’interno di un ambiente di lavoro che favorisce innovazione e miglioramento continui. Con artigiani provenienti da oltre 30 nazionalità, la Manifattura Bvlgari è un vivace crocevia di culture, animato da una passione condivisa per l’eccellenza. Questa sinergia di persone brillanti e pratiche virtuose riflette un approccio globale al lusso, in cui tutto e tutti sono interconnessi in un processo di crescita reciproca e in un approccio condiviso di ‘give back’ e di restituzione alla comunità.”

La nuova scuola Bvlgari

Con l’ampliamento della manifattura nasce anche la scuola Bvlgari, primo centro di formazione della Maison aperto al pubblico interamente dedicato alla gioielleria.

Situata nello spazio tra il nuovo edificio e quello esistente, rappresenta un ponte simbolico tra passato e futuro, un punto di connessione fra il sapere tradizionale e la nuova generazione di artigiani.

Sviluppata e gestita in collaborazione con TADS (Tarì Design School), il rinomato centro di formazione orafa del Centro Orafo Il Tarì di Marcianise, la scuola è concepita per trasmettere tutte le competenze necessarie per creare magnifici gioielli partendo da zero acquisendo le tecniche tradizionali ma utilizzando anche metodologie innovative.

Al suo interno sarà possibile seguire corsi professionali in oreficeria e incastonatura di gemme al microscopio.

La Scuola Bvlgari, che si affianca alla già esistente Bvlgari Jewelry Academy (un programma altamente specializzato dedicato ai nuovi dipendenti e focalizzato sulle tecniche artigianali specifiche dell’universo di eccellenza della Maison romana) rafforza ancora di più l’impegno di Bvlgari nel tramandare un’eredità orafa fondata su passione e know-how.



“La tutela e l’avanzamento delle arti e dei mestieri tradizionali sono parte integrante dell’identità di Bvlgari”, ha dichiarato Corinne Le Foll, Direttrice Generale Gioielleria Bvlgari.

“Alla Scuola Bvlgari, gli studenti saranno formati da maestri orafi, esperti accademici e professionisti affermati nel settore della gioielleria. Questa formazione pratica e teorica, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione italiano e in linea con gli standard europei, offrirà agli studenti più talentuosi l’opportunità di proseguire la loro crescita professionale all’interno del mondo Bvlgari. Insieme alla Bvlgari Jewelry Academy, lanciata nel 2017, questa nuova iniziativa educativa rappresenta un investimento concreto e simbolico nel genio e nell’arte del Made in Italy.”

Una manifattura 100% sostenibile

Il nuovo sito è stato progettato con un approccio completamente sostenibile, seguendo principi di efficienza energetica per ridurre drasticamente l’impatto ambientale, preservando al contempo il territorio circostante e la sua biodiversità. L’ampliamento della Manifattura include soluzioni che soddisfano fino al 50% del fabbisogno energetico dell’impianto, con la restante parte coperta al 100% da fonti di energia rinnovabile.

La nuova estensione si integra perfettamente con l’ambiente circostante, proprio come il sito esistente, ed è stata costruita utilizzando tecnologie innovative e materiali a basso impatto con l’obiettivo di ottenere la certificazione LEED GOLD (Leadership in Energy and Environmental Design), il più rigoroso standard mondiale per gli edifici sostenibili, già conquistato dalla Manifattura inaugurata nel 2017.