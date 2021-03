Emily Ratajkowski ha partorito: è nato Sylvester Apollo Bear

I fan hanno notato immediatamente il riferimento a Sylvester Stallone e Apollo (Creed), pugile che sfida il personaggio da lui interpretato nel primo film della saga di Rocky. Per quanto invece riguarda “ Bear ”, si tratta del cognome materno del marito di Emily ma anche il nome della nonna di Sebastian. Tanti i commenti degli amici vip della coppia. Chiara Ferragni, Bella Hadid , Sara Sampaio, Heidi Klum e Ashley Graham sono solo alcune delle celebrità che si sono volute congratulare per il lieto evento. Il marito di Emily, Sebastian, ha 34 anni ed è attore e produttore, fondatore dell'etichetta indipendente Elara Pictures. I due si sono sposati con una cerimonia molto intima il 23 febbraio 2018 in municipio a New York dopo poche settimane di frequentazione.

Emily Ratajkowski, il sesso del bambino

approfondimento

Emily Ratajkowski, sui social le foto senza veli con il pancione

La modella aveva annunciato di aspettare un figlio lo scorso ottobre, in un’intervista a Vogue. In quell'occasione spiegò di non voler rivelare il sesso del bambino in arrivo: “Non rivelerò il sesso del nascituro perché mi piace l’idea di imporre a mio figlio il minor numero possibile di stereotipi di genere. Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo 'Congratulazioni' è quasi sempre 'Vorresti un maschietto o una femminuccia?'. Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni…. Tutti ridono di questo. C’è una verità nella nostra linea: ovvero che alla fine non abbiamo idea di chi sta crescendo nella mia pancia. Chi sarà questa persona? E neppure sappiamo come cambieranno le nostre vite. Questo è un concetto meraviglioso e terrificante, che ci rende impotenti e umiliati”. Emily ha poi continuato: “Spesso le persone attraverso i figli vogliono correggere se stessi e i loro traumi riprovando con un nuovo inizio e una mini versione di se stessi. E le bambine si immedesimano nei genitori, cominciano ad avvertire le pressioni sociali. Guardavo mia madre dividersi tra casa e lavoro. Penso a come le donne si confrontano costantemente. Penso alle altre mamme fisicamente belle che ho conosciuto, le mamme da palcoscenico con i loro mini-me…”. La supermodella ha poi specificato che lei e suo marito vogliono crescere il loro bambino “con meno stereotipi di genere” possibili. “Non importa quanto io speri di essere progressiva, capisco il desiderio di conoscere il genere, sembra la prima vera opportunità di dare un’occhiata a chi sarà”,