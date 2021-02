Emily Ratajkowski festeggia l'anniversario con foto del matrimonio

Presto Emily Ratajkowski darà alla luce il suo primo figlio, frutto dell’amore col produttore cinematografico Sebastian Bear-McClard Condividi:

Emily Ratajkowski ha festeggiato il terzo anniversario di matrimonio con il marito Sebastian Bear-McClard. E, per l’occasione, ha postato su Instagram tante immagini inedite. Incinta del loro primo bambino (FOTO), la modella e attrice 29enne ha sposato il 33enne produttore cinematografico dopo pochi giorni di conoscenza. E le nozze, celebrate in municipio a New York, hanno sorpreso un po’ tutti.

Il throwback di Emily Ratajkowski approfondimento Emily Ratajkowski, tutti i suoi outfit premaman Pubblicando una raccolta di scatti nelle sue Instagram Storyies, Emily Ratajkowski ha scritto: "Tre anni fa siamo andati in municipio con alcuni dei nostri amici più cari". La modella indossava un elegante tailleur pantalone color giallo senape, abbinato ad un cappello nero e ad un paio di sandali col tacco. Tra le mani, un piccolo bouquet ton sur ton.

Sebastian, a sua volta, indossava un completo azzurro pastello d’ispirazione retrò abbinato ad una t-shirt nera. Innamoratissimi, i due sembravano davvero complici quel giorno. Esattamente come lo sono ora. Emily ha anche condiviso un video di quando hanno detto "Lo voglio", già pubblicato per il loro secondo anniversario di matrimonio. All'epoca scrisse: "2 anni fa in tribunale. Ti sposerei di nuovo (e ancora e ancora e ancora)".

La dolce attesa di Emily Ratajkowski approfondimento Le vip che diventeranno mamma nel 2021. FOTO Emily, che fra poco darà alla luce il suo primo figlio, ha recentemente condiviso alcuni scatti della nursery allestita nell’elegante appartamento newyorchese. E ha ricevuto un baby shower a sorpresa per il suo/la sua "Bearata" (il soprannome che i futuri genitori hanno dato al bambino, unendo i loro nomi). Quando ha annunciato la sua gravidanza lo scorso ottobre, è stata chiara: non dichiarerà mai il sesso del suo bambino. “Non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e ce lo farà sapere" ha detto a Vogue.