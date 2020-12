Emily Ratajkowski a passeggio col marito, il pancione cresce

La modella è stata immortalata insieme al marito Sebastian Bear-McClard durante un'escursione a Los Angeles. Emily, in completo sportivo, ha sfoggiato il pancione ormai evidente

Come cresce il pancione di Emily Ratajkowski! La top model 29enne è stata fotografata insieme al marito Sebastian Bear-McClard durante un'escursione a Los Angeles. Emily Ratajkowski a passeggio col pancione Reggiseno sportivo nero e leggings premaman, Emily ha sfoggiato il pancione durante un'escursione insieme al marito Sebastian Bear-McClard. Immancabile la mascherina nera sul volto di entrambi, come protezione da possibili contagi. Look sportivo anche per Sebastian Bear-McClard, che ha indossato una maglietta a maniche lunghe, pantaloni della tuta neri di Puma e un cappellino da baseball. Il marito di Emily Ratajkowski è un produttore di film indipendenti, tra cui “Uncut Gems”, pellicola molto acclamata dalla critica, interpretato da Adam Sandler e co-scritto e diretto dai fratelli Safdie.

Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard - ©Getty

Emily e Sebastian si trovavano a New York all'inizio della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ma hanno deciso di trasferirsi a Los Angeles quando il virus ha iniziato a diffondersi nella Grande Mela. All'inizio di questo mese, inoltre, la coppia si è goduta una "luna di miele" presso il resort Amangiri nello Utah, molto amato dai vip come Kylie Jenner e Ariana Grande.

Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard - ©Getty

Emily Ratajkowski e il sesso del figlio approfondimento Emily Ratajkowski posa col pancione imitando Demi Moore La supermodella ha annunciato la gravidanza sulle pagine di Vogue America, dove ha spiegato anche la scelta di non conoscere il sesso del nascituro. “Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, dopo le congratulazioni la loro prima domanda dopo è quasi sempre: ’Sapete se sarà maschio o femmina?’. A noi piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà compiuto 18 anni e che poi ce lo farà sapere. Le persone sorridono, ma questo nasconde una verità importante: non abbiamo idea di chi – o che cosa – stia crescendo nella mia pancia”. “I cambiamenti del mio corpo, chi sarà mio figlio. Di fronte a questo sono sorprendentemente indifesa. Ma invece di avere paura, provo un nuovo senso di pace. Sto già imparando da questa persona nel mio corpo. Sono piena di meraviglia”, ha rivelato Emily. “La gravidanza è qualcosa che una donna fa da sola, all’interno del suo corpo, indipendentemente dalle circostanze. Nonostante abbia un partner amorevole e molte amiche pronte alla condivisione delle esperienze delle loro gravidanze. Alla fine in questa esperienza sono sola con il mio corpo”.