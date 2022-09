LFW, cancellate le sfilate di Burberry e Raf Simons

Come tutti i britannici, anche gli esponenti del mondo della moda stanno riconsiderando le proprie agende in cui è segnato l'appuntamento cruciale con la fashion week stagionale le cui sfilate sono in programma dal 16 al 20 settembre. Dopo le prime incertezze, è ormai chiaro che la kermesse coinciderà con i funerali di Stato della Sovrana, fissati per lunedì 19 settembre ; per questa ragione, e non solo, alcuni brand hanno già comunicato la cancellazione dei loro show. Primi fra tutti, alcuni dei marchi che danno maggior lustro alla manifestazione: Burberry e Raf Simons.

Burberry e Raf Simons annullano la sfilata

approfondimento

Da Helen Mirren a Mick Jagger, le reazioni alla morte di Elisabetta II

Le case di moda che fanno capo ai team creativi di Raf Simons e Burberry hanno dato conferma alla stampa nazionale di aver già provveduto alla cancellazione della sfilata dei rispettivi brand in programma tra 16 e 17 settembre. I due marchi, che stavano ultimando i preparativi per la prima sfilata in presenza dopo la pandemia, hanno ritenuto opportuno associarsi al cordoglio della Nazione in questi giorni difficili.

La loro decisione va in direzione opposta a quanto comunicato ieri sera dal British Fashion Council, l'equivalente inglese della Camera Nazionale della Moda in Italia, che aveva confermato lo svolgimento della manifestazione al netto di eventi collaterali alle sfilate, come party e altri eventi festosi.

Da un lato, dunque, le ragioni del settore che ha subito una pesante battuta d'arresto per ragioni indipendenti dalla pandemia e che hanno portato la fashion week britannica a diventare meno rilevante, nelle ultime stagioni, rispetto a quella delle altre capitali della moda del mondo (New York, Milano, Parigi); dall'altro, la necessità di non distogliere l'attenzione da un avvenimento per cui il Paese è pronto da anni e per il quale occorre osservare un protocollo formale.