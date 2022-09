12/12

Queste le parole di Victoria Beckham: "Oggi è un giorno molto triste non solo per il nostro Paese ma per il mondo intero. Sono profondamente rattristata dalla morte della nostra amata monarca, Sua Maestà la Regina. Sarà sempre ricordata per la sua costante lealtà e il suo servizio, e i miei pensieri vanno alla famiglia reale in questo momento incredibilmente triste