Il commosso omaggio di Elton John alla regina Elisabetta. VIDEO

“Permetterei a un frammento appena della tua vita di vagare libero, sì. Ma perdere tutto è come vedere il sole che tramonta su di me”. Chissà se Elton John avrebbe mai pensato che un giorno questi versi scritti nel 1972 sarebbero diventati il suo personale ultimo commiato per la regina Elisabetta , esattamente mezzo secolo dopo. Eppure ieri, durante il suo concerto al Rogers Centre di Toronto, l’autore di Rocket Man ha scelto proprio le parole della sua Don’t Let The Sun Go Down On Me per rendere omaggio a quella sovrana che oggi più che mai il mondo ha capito di amare

Un sentito addio

A un certo punto le cinquantamila persone che affollavano il Rogers Centre per il concerto di Elton John si sono ritrovate ad applaudire all’unisono non una performance canora bensì un’immagine. Quando alle spalle dell’artista è apparsa la foto dell’appena scomparsa regina Elisabetta l’ovazione commossa del pubblico è stata forte e spontanea. Sir Elton John era un amico personale della regina e ha voluto esprimere il suo cordoglio, lì sul palco, facendo quello che gli riesce meglio: diffondere musica. Prima però ha regalato alla folla parole piene di emozione, ricordando quanto sia stata importante la figura della sovrana durante il suo lungo regno: “Oggi abbiamo avuto la notizia più triste, sulla morte di Sua Maestà la regina Elisabetta. È stata fantastica. E ha guidato il paese attraverso alcuni dei nostri momenti più grandi e bui con grazia, decenza e un calore sincero e premuroso”. La regina lascia un vuoto, soprattutto nei cuori di coloro che non hanno mai vissuto in un mondo senza di lei. Tra queste persone, come ha ricordato lui stesso, c’è anche Elton John: “Mando il mio amore alla sua famiglia, ai suoi cari e ci mancherà, ma il suo spirito sopravvive, e celebriamo la sua vita stasera con la musica” è stato il commiato, prima dell’esibizione da brividi sulle note di una Don’t Let The Sun Go Down On Me mai così sentita.