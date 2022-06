Elton John, a San Siro la sua ultima volta in Italia: la scaletta

Ieri sera mister Rocket Man ha salutato il pubblico italiano in occasione della sola data nel nostro paese del suo Farewell Yellow Brick Road - The Final Tour

Un concerto epico per raccontare una carriera infinita. Ieri sera Sir Elton John si è congedato dal pubblico italiano coccolandolo per due ore e mezzo nel magico scenario di San Siro, che da Scala del Calcio è diventato anche Scala della musica. Il Farewell Yellow Brick Road - The Final Tour ha portato sul palco colori, commozione, cori, ricordi...per l'artista è un momento così importante e coinvolgente della sua storia che al Giubileo della Regina ha inviato un video. Costruito ad hoc ma pur sempre un video. Questo farewell tour prevede circa 300 date nel mondo, la summa di un viaggio che è già scritta nel titolo che richiama il suo album-manifesto del 1973, Goodbye Yellow Brick Roard . L'ultimo concerto è previsto l'8luglio 2023 a Stoccolma. Fin dalle prime note ha fatto in modo che il concerto si tramutasse in grande festa: va ricordato che si è trattato della sua prima volta a San Siro. Milano più volte ha ospitato i suoi fantasmagorici live, dal debutto al Velodromo Vigorelli nel 1973 fino al Forum di Assago nel 2014, ultima data italiana fino a ieri sera.

LA SCALETTA

Intro (Pinball Wizard)



Bennie and the Jets

Philadelphia Freedom

I Guess That's Why They Call It the Blues

Border Song (solo, dedicata ad Aretha Franklin)

Tiny Dancer

Have Mercy on the Criminal

Rocket Man (I Think It's Going to Be a Long, Long Time)

Take Me to the Pilot

Someone Saved My Life Tonight

Levon

Candle in the Wind (solo)

Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding

Burn Down the Mission

Sad Songs (Say So Much)

Sorry Seems to Be the Hardest Word

Don't Let the Sun Go Down on Me

The Bitch Is Back

I'm Still Standing

Crocodile Rock

Saturday Night's Alright for Fighting





Encore

Cold Heart (solo)

Your Song

Goodbye Yellow Brick Road



Outro (Don't go breaking my heart)