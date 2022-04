Secret Team 355, trailer del film con Jessica Chastain e Penélope Cruz

Cinema

Miglior attore non protagonista: Troy Kotsur per il suo ruolo in “CODA – I Segni del Cuore”. Il film ha anche vinto l’Oscar per la Migliore sceneggiatura adattata (a Siân Heder) e l’Oscar per il Miglior film. In programmazione su Sky Cinema, disponibile su Sky On Demand e in streaming su Now. "CODA – I Segni del Cuore” andrà in onda su Sky Cinema Oscar martedì 29 marzo alle ore 21.15