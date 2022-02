Gli occhi di Tammy Faye, arriva al cinema il film con Jessica Chastain

Il film è interpretato da Jessica Chastain (ZERO DARK THIRTY, THE TREE OF LIFE), Andrew Garfield (LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE, SILENCE), Cherry Jones (THE HANDMAID’S TALE, SUCCESSION), Gabriel Olds (IL MONDO DEI REPLICANTI), Fredric Lehne (THE GREATEST SHOWMAN), Mark Wystrach (JOHNNY CHRIST), Sam Jaeger (PARENTHOOD, SHAZAM!), Chandler Head (IL CASTELLO DI VETRO) e Vincent D’Onofrio (THE CELL – LA CELLULA, MEN IN BLACK). Una produzione Searchlight Pictures, il film è diretto da Michael Showalter (THE BIG SICK – IL MATRIMONIO SI PUÒ EVITARE…L’AMORE NO; HELLO, MY NAME IS DORIS) e scritto da Abe Sylvia (AMICHE PER LA MORTE – DEAD TO ME, DIRTY GIRL). Chastain e Kelly Carmichael (NINE, MARILYN) hanno prodotto il film tramite la loro casa di produzione Freckle Films, insieme a Gigi Pritzker (MOTHERLESS BROOKLYN – I SEGRETI DI UNA CITTÀ, RABBIT HOLE) e Rachel Shane (MOTHERLESS BROOKLYN – I SEGRETI DI UNA CITTÀ, HELL OR HIGH WATER) della casa di produzione Madison Wells. Fenton Bailey, Randy Barbato e Meredith Milton sono i produttori esecutivi insieme a Jordana Mollick di Semi-Formal Productions e Adrian Alperovich di Madison Wells.

Gli occhi di Tammy Faye, la genesi del film

Jessica Chastain ha incontrato la produttrice Rachel Shane (DIVERGENT, HELL OR HIGH WATER, Motherless Brooklyn – I SEGRETI DI UNA CITTÀ) di Madison Wells Media, che è stata subito attratta dal progetto di fare un film su Tammy Faye. Le due avevano già collaborato nel film LAWLESS, prodotto da Shane e interpretato da Chastain.

Shane e la sua socia, la produttrice Gigi Pritzker (DRIVE, HELL OR HIGH WATER, ENDER’S GAME) condividevano l'approccio di Chastain nel dare vita alla storia. “È sempre stato un film per famiglie, fin dall’inizio”, afferma Chastain.

“Eravamo incredibilmente elettrizzate dal potenziale cinematografico della vita di Tammy Faye”, afferma Shane. “Durante i primi anni della mia adolescenza, ricordo di aver visto Jim e Tammy Faye sulle copertine di tutte le riviste scandalistiche, ma lei e Jim non erano semplicemente innovativi: andavano controcorrente rispetto alla cristianità evangelica tradizionale”.

Chastain e la sua socia presso Freckle Films, la produttrice Kelly Carmichael (AVA, MARILYN, IL DIARIO DI UNA TATA) hanno sviluppato Gli Occhi di Tammy Faye mentre lavoravano ad altri progetti insieme. Rachel Shane ha contattato lo sceneggiatore Abe Sylvia (AMICHE PER LA MORTE – Dead To Me, THE AFFAIR – UNA RELAZIONE PERICOLOSA, NURSE JACKIE – TERAPIA D’URTO), con cui aveva già lavorato in precedenza, per scrivere una sceneggiatura basata sul documentario. La produttrice Carmichael afferma: “Abe è uno sceneggiatore grandioso: avevamo già collaborato diversi anni fa, in un film diretto da lui. Quando mi sono unita a Freckle Films, Rachel e Jessica avevano già scelto Abe per scrivere la sceneggiatura. Per me è stato fantastico ritrovarlo in questo film. Aveva già delle idee molto chiare sul modo in cui trasformare il documentario The Eyes of Tammy Faye (2000), diretto da Fenton Bailey e Randy Barbato, in un film narrativo che potesse raccontare quattro decenni della vita di Tammy Faye”.

Mentre lavoravano a un altro progetto con il regista Michael Showalter (THE BIG SICK – IL MATRIMONIO SI PUÒ EVITARE…L’AMORE NO, SEARCH PARTY), Chastain e Carmichael si sono rese conto che sarebbe stato la persona perfetta per dirigere Gli Occhi di Tammy Faye. Poiché fino a quel momento aveva diretto principalmente film comici, le due erano curiose di scoprire cosa sarebbe stato capace di apportare alla sceneggiatura di Sylvia.

Showalter afferma: “Stavo lavorando a un progetto differente con Jessica e Kelly. Conoscevo la figura di Tammy Faye da quando ero adolescente, quindi ero entusiasta del progetto. Ho adorato la sceneggiatura e ho illustrato a Jessica e Kelly la mia visione e l'atmosfera che il film avrebbe dovuto avere secondo me. Era una combinazione di molte cose che amo: umorismo, dramma, sesso, criminalità e controversie di tutti i tipi, dunque era anche una grande storia, oltre ad avere un enorme potenziale cinematografico. Fu un evento culturale molto importante che colpì tante persone. Mi sono totalmente innamorato dei personaggi, dei loro lati positivi e anche di quelli negativi. Ero entusiasta di dare vita a questa storia”.

Chastain è rimasta colpita dalla sicurezza mostrata da Showalter nel dare forma alla storia, oltre che dalla sua giocosità. Il regista comprendeva perfettamente gli aspetti più leggeri del personaggio di Tammy Faye, e si è reso conto che ogni elemento della storia era caratterizzato da elementi sia drammatici che comici. “Ci inviavamo a vicenda storie su Tammy Faye”, aggiunge Chastain. “Mi sono resa conto che Michael la amava proprio come la amavo io. Michael ha un senso di giocosità, mentre io e Andrew Garfield, che interpreta Jim Bakker, siamo molto meticolosi. Svolgiamo ricerche approfondite e siamo molto seri, quindi essere diretti da una persona come Michael ci ha reso più giocosi, e questo ha funzionato alla perfezione per i personaggi di Tammy e Jim”.