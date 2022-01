Gli Occhi di Tammy Faye, il trailer del film con Jessica Chastain

film Searchlight Pictures diretto da Michael Showalter Gli Occhi di Tammy Faye arriverà il 3 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Il film è interpretato da Jessica Chastain, candidata al Golden Globe come miglior attrice in un film drammatico e al SAG Award come miglior attrice protagonista, insieme a Andrew Garfield, Cherry Jones, Gabriel Olds, Fredric Lehne, Mark Wystrach, Sam Jaeger, Chandler Head e Vincent D’Onofrio. Gli Occhi di Tammy Faye ha aperto, lo scorso 14 ottobre 2021, la sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma alla presenza di Jessica Chastain, Vincent D'Onofrio e della produttrice Kelly Carmichael.

Gli Occhi di Tammy Faye racconta la straordinaria storia dell’ascesa, della caduta e della redenzione della telepredicatrice Tammy Faye Bakker. Fra gli anni Settanta e Ottanta, Tammy Faye e suo marito Jim Bakker, entrambi di umili origini, riuscirono a creare il più grande network televisivo religioso al mondo e un parco a tema. Celebre per il suo messaggio di amore, accettazione e prosperità, Tammy Faye divenne una leggenda per le sue ciglia, per il suo particolare modo di cantare e per il suo desiderio di raggiungere persone di tutte le estrazioni sociali. Tuttavia, non passò molto tempo prima che irregolarità finanziarie, rivalità e scandali demolirono l'impero che i due avevano così accuratamente costruito.

LA STORIA DI TAMMY FAYE SULLO SCHERMO

Più di trent'anni fa, sembrava che praticamente chiunque avesse un’opinione su Tammy Faye Bakker, quando in realtà nessuno conosceva davvero la donna che si celava dietro al personaggio televisivo. Figlia degli anni Ottanta, la produttrice e protagonista Jessica Chastain venne per la prima volta a conoscenza dell'esistenza di Jim e Tammy Faye quando il loro impero cadde in rovina di fronte al pubblico televisivo di tutta la nazione. Immediatamente riconoscibile grazie al suo iconico make-up e alla sua personalità eccentrica, il volto di Tammy Faye tappezzava le copertine di tutte le riviste scandalistiche sugli scaffali dei supermercati. Diversi anni più tardi, dopo aver visto l'acclamato documentario The Eyes of Tammy Faye (2000), diretto da Fenton Bailey e Randy Barbato (THE EYES OF TAMMY FAYE, RUPAUL’S DRAG RACE, PARTY MONSTER), Chastain è rimasta sorpresa di scoprire che Tammy Faye era molto più che un personaggio delle cronache scandalistiche: Bakker era dotata di un senso di integrità e di una fede sincera, e si rendeva conto che la misoginia e la cultura del gossip avevano giocato un ruolo significativo nella sua umiliazione pubblica.

La visione del documentario ha ispirato Chastain a voler raccontare in modo più completo la storia di una donna profondamente compassionevole che era molto in anticipo sui tempi. Ha contattato Bailey e Barbato, che sono rimasti colpiti dalla sua passione e dalla sua visione per il progetto. “Il documentario era uno sguardo dietro le quinte”, afferma Chastain. “Ci ha consentito finalmente di vederla senza essere influenzati dai pregiudizi della società. Era davvero piena d’amore. La sua storia era ricca e complessa, e si svolgeva nell'arco di tre decenni. Non avevo ancora fondato Freckle Films, ma ho comunque contattato i registi del documentario e acquistato i diritti”.