Cobra Kai, un possibile ruolo per Andrew Garfield?

Andrew Garfield è senz'altro uno dei grandi protagonisti dello showbiz internazionale dell'anno che sta per concludersi. Il trentottenne interprete britannico, al cinema con Spider-Man: No Way Home, è nelle mire degli autori della serie Netflix Cobra Kai che hanno discusso in alcune recenti interviste della possibilità che il talentuoso attore entri a far parte dei prossimi cicli di episodi dello show, di cui, peraltro, Garfield è grande fan. Non ci sono ancora accordi ufficiali ma i creatori della serie hanno anche discusso di alcuni possibili ruoli da fare interpretare all'attore recentemente tornato a vestire i panni di Peter Parker.



Tutti pazzi per Andrew Garfield approfondimento Tick, tick… Boom!: il video della canzone “Therapy” dal musical Non si arresta l'ondata di interesse per Andrew Garfield, da settimane coinvolto nella promozione della sua ultima fatica cinematografica, Tick, Tick... Boom!, film drammatico musicale di Lin-Manuel Miranda candidato a ottenere alcuni dei più prestigiosi riconoscimenti di settore della stagione. Garfield, oggetto dell'affetto dei fan che lo hanno visto ricomparire a sorpresa, dopo dieci anni, nei panni di Spider-Man nella omonima saga Marvel, è ora anche obiettivo degli autori televisivi che vorrebbero offrire all'attore britannico con cittadinanza statunitense un nuovo palcoscenico su cui esibirsi. Collider, autorevole fonte mediatica internazionale sul fronte delle notizie che riguardano il mondo dello spettacolo, ha riportato le dichiarazioni di Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald, il trio di creatori di Cobra Kai, a proposito di Garfield per cui si starebbe pensando a una parte nella serie. “Siamo tutti suoi fan. È un attore così talentuoso che vorresti dargli qualcosa di sorprendente”, ha dichiarato Jon Hurwitz che, contestualmente, ha chiarito di non volersi sbilanciare troppo sul possibile ingaggio dell'attore nello show dal momento che non c'è niente di sicuro. Più entusiasta, invece, Hayden Schlossberg, che per Garfield ipotizza un legame col Miyagi-Do. Josh Heald, invece, vedrebbe Garfield nei panni di un personaggio con connotazioni non del tutto positive; in ogni caso, i tre autori concordano sul fatto che il suo ruolo stupirebbe gli spettatori perché sarebbe del tutto differente da quelli interpretati fino ad ora dal trentottenne.