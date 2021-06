Più di un milione di visualizzazioni per il video con cui l’attore celebre l'amore per il Bel paese

Il racconto delle sue vacanze in Italia. L’icona del cinema ( FOTO ) ha condiviso un video divenuto immediatamente virale sui social.

Poche ore fa Anthony Hopkins ha pubblicato un momento della sua permanenza nella Città Eterna. Il filmato mostra l’attore alle prese con i fornelli, in sottofondo That’s Amore di Dean Martin ; nel giro di breve tempo il video ha ricevuto numerosi commenti e oltre un milione di visualizzazioni .

Anthony Hopkins , classe 1937 , è tra i volti più celebri e amati del mondo dorato di Hollywood. In queste ore il protagonista di Quel che resta del giorno ha ottenuto grande attenzione mediatica grazie a un filmato nel quale ha mostrato il suo amore per il Bel paese.

Anthony Hopkins, la vittoria agli Academy Awards

Una carriera che ha riscritto la storia della settima arte. Anthony Hopkins è tra le più grandi stelle di sempre grazie a pellicole e interpretazioni che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo dell’intrattenimento.

Parallelamente ai consensi da parte del pubblico, Anthony Hopkins ha ottenuto anche numerosi e prestigiosi riconoscimenti da parte della critica, tra questi ben due trionfi agli Academy Awards nella categoria Miglior attore protagonista per Il silenzio degli innocenti e il recente The Father - Nulla è come sembra.