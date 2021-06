1/10 ©Ansa

Estate in famiglia sul lago di Como per George Clooney e la moglie Amal. La coppia si sarebbe già trasferita a Villa Oleandra con i figli e il cucciolo di San Bernando. "I bambini sono entusiasti di essere tornati", avrebbe detto l'attore. Come lui, tante star hanno scelto l'Italia per le vacanze estive del 2021

