Vacanze in Italia, Kendall Jenner e il fidanzato Devin Booker a Capri

La supermodella Kendall Jenner ha deciso di trascorrere in Italia alcuni giorni di relax, come testimoniato dagli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, si trova a Capri in barca e non è escluso che prosegua il suo tour nella Costiera Amalfitana

E' in continua crescita il numero dei Vip (QUI LA GALLERY) che sceglie il nostro Belpaese per trascorrere le proprie vacanze estive. Del resto non è difficile capire perché, le bellezze nostrane sono veri e propri gioielli, unici e insestimabili. L'elenco di chi non ha voluto privarsi del privilegio di goderne, è lunghissimo, tra queste, l'ultima è Madonna. La Regina del Pop ha infatti festeggiato il suo 63mo compleanno in Puglia, con la sua dolce metà, i suoi figli e alcuni amici. Oggi alla lista si aggiunge un'alra diva americana, la supermodella Kendall Jenner (Liu Jo cita in giudizio Kendall Jenner. Chiede risarcimento per inadempimento contrattuale).



L'influencer (FOTO E NEWS) è in Italia con il suo fidanzato Devin Booker a Capri e non è escluso che insieme continuino il tour in lungo e in largo alla scoperta della Costa Amalfitana, peraltro molto amata da Kendall. La star del reality "Al passo con i Kardashian" ha scatenato l'entusiasmo dei suoi innumerevoli follower che sui social seguono la sua vita (privata e professionale) e inondano i suoi post di like e commenti.