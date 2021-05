Anthony Hopkins, viaggio a Cortona: “Sono qui, bella Italia”

Dal Galles alla Toscana e all’Umbria. Anthony Hopkins vola in Italia per un po’ di relax e non solo

Dalla notte degli Oscar 2021 si fa un gran parlare di Anthony Hopkins , sia per il suo lavoro sul set di “ The Father ”, valsogli il premio agli Academy Awards, che per i suoi video social. Sul suo profilo Instagram ha svelato il suo arrivo in Italia, precisamente a Cortona .

Un periodo di vacanza per Hopkins, che si regalerà un po’ di meritato relax tra Toscana e Umbria . Alla vita da turista si alternerà, però, anche qualche impegno lavorativo. Lo dimostra, infatti, il video pubblicato sui suoi social, che lo ha visto impegnato per “L’Uomo Vogue” all’interno del giardino di una villa.

Anthony Hopkins, il messaggio post Oscar

approfondimento

Oscar 2021: la lista completa con tutti i vincitori

Non sono mancate le polemiche, come da tradizione, in occasione degli Oscar. Una fetta di pubblico sui social si è scagliata contro la decisione di assegnare il premio come miglior attore ad Anthony Hopkins per “The Father”.

L’intera categoria si è invece posta a difesa del celebre interprete, pur comprendendo l’amarezza nella mancata celebrazione, postuma, di Chadwick Boseman. Ciò che sembra aver maggiormente infastidito, però, è la decisione di rendere questa premiazione l’ultima della serata, quasi a voler sfruttare il prevedibile hype dei fan.

Hopkins non era presente e l’Academy gli ha impedito di presenziare via Zoom. Ore dopo la cerimonia sono giunte le sue prime parole ufficiali in merito: “Sono qui nella mia terra natale, in Galles e, a 83 anni, non mi aspettavo di poter ricevere questo premio. Sono grato all’Academy, e la ringrazio. Voglio rendere omaggio a Chadwick Boseman, che ci è stato portato via troppo presto, e, ancora, vi ringrazio tutti. Davvero, non me lo aspettavo, perciò mi sento onorato. Grazie”.

Da tempo molto attivo sui social, ha di recente pubblicato un altro video divenuto virale. Un filmato nel quale balla con l’attrice Salma Hayek, sulle note di “Dance me to the end of love”. Un brano che dev’essere particolarmente caro all’attore. È stato infatti scelto anche per il servizio fotografico italiano di questi giorni.