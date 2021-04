Anthony Hopkins balla con Salma Hayek per festeggiare l'Oscar

Per celebrare la sua seconda statuetta collezionata durante la carriera, l'attore ha offerto ai follower dell'attrice una danza "simil moon-walking" in un video condiviso dalla collega sul proprio profilo di Instagram

Anthony Hopkins, fresco di premio Oscar per la migliore interpretazione grazie al suo ruolo In The Father - Nulla è come sembra, ha deciso di festeggiare questa sua seconda statuetta ballando in un video assieme alla collega Salma Hayek.



Proprio l'attrice ha postato il divertente siparietto sul proprio profilo di Instagram, deliziando i suoi follower con una danza che strizza l'occhio al moon-walking in cui vediamo il divo muoversi in maniera leggiadra.

Anche Salma Hayek entra in scena verso la fine, unendosi al collega in una scena divertente che ci mostra Hopkins in veste un po' burlona, una versione inedita per il pubblico abituato a vederlo i ruoli sempre molto diversi.