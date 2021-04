Oscar 2021: Anthony Hopkins vince, ma non si fa vedere (ed è polemica)

Tra le più grandi sorprese di queste edizione dell'Academy Awards c’è stata la vittoria del veterano del cinema al posto dello scomparso Chadwick Boseman. L'interprete di "The Father – Nulla è come sembra" non è andato a ritirare la statuetta, accrescendo lo stupore del pubblico

Non che la statuetta non sia meritata, tutt’altro: la performance di Hopkins al fianco di Olivia Colman è semplicemente eccezionale. A far discutere, piuttosto, è il fatto che il protagonista di pellicole come Il silenzio degli innocenti e Quel che resta del giorno abbia ottenuto il riconoscimento al posto del vincitore “annunciato” Chadwick Boseman.

La Notte degli Oscar 2021 non è stata certo avara di emozioni e di colpi di scena. La sorpresa più grande, però, è stata senza dubbio la vittoria di Anthony Hopkins nella categoria Miglior attore protagonista, grazie alla sua interpretazione in The Father – Nulla è come sembra di Florian Zeller.

La comunità black ha fatto partire la polemica sui social, sottolineando come lo spostamento dell’annuncio dei premi ai migliori attori protagonisti alla fine della cerimonia (di solito dulcis in fundo c’è il premio al Miglior film), dopo il tributo ai professionisti del cinema morti l'anno passato che ha ovviamente coinvolto anche Boseman, sia stato un modo per “fare audience con il morto”.

Nemmeno la sua “collega di set” Olivia Colman ha ritirato il premio al posto suo, lasciando così a Joaquin Phoenix, premiato come protagonista l’anno scorso per la sua prova in Joker e chiamato ad annunciare il vincitore di quest’anno, l’onere di tenersi la statuetta.

In molti, infatti, davano per scontata la vittoria dell’attore noto per avere interpretato Black Panther nel Marvel Cinematic Universe, scomparso nel 2020 e candidato per un Oscar postumo come protagonista di Ma’ Rainey’s Black Bottom.

Il fatto che Hopkins non fosse nemmeno presente alla Notte degli Oscar non ha fatto che rinfocolare le polemiche. Secondo un suo rappresentante, l’attore, che già in precedenza aveva chiarito di non volere accettare premi via video e forse ha considerato rischioso nella situazione attuale mettersi in viaggio per Los Angeles, al momento della cerimonia era nel nativo Galles.



La discussione ha fatto in ogni caso passare in secondo piano un fatto non da poco: con la sua vittoria Anthony Hopkins è diventato l’attore più anziano a vincere un Oscar come Miglior attore protagonista (e come attore in generale). Prima di lui, i record appartenevano a Henry Fonda, premiato a 76 anni come protagonista nel 1982 per la sua interpretazione in Sul lago dorato, e a Christopher Plummer, premiato nel 2012 alla veneranda età di 82 anni come non protagonista in Beginners. Hopkins, di anni, ne ha già compiuti 83.