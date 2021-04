La performance, registrata sulla spettacolare terrazza dell’Academy Museum of Motion Pictures disegnata da Renzo Piano, è stata trasmessa durante il pre-show. Ad accompagnare al piano Dianne Warren, che ha scritto la musica della canzone per il film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti. Segui con noi la diretta della Notte degli Oscar

Un pianoforte rosso, orchestra in abiti color vermiglio e Laura Pausini luminosa in tailleur dorato mentre sullo sfondo s’intravede il panorama di Los Angeles. Si è svolta così l’esibizione della cantante italiana con "Io sì/Seen" per il film "La vita davanti a sé", con cui è candidata alla miglior canzone. La performance, registrata come tutte le altre esibizioni che hanno preceduto la serata, è andata in onda durante il pre-show degli Oscar 2021 (SEGUI LA DIRETTA CON IL NOSTRO LIVEBLOG).